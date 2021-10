Hierover houden de hoofdrolspelers in de formatie de kaken op elkaar

Inkrimpen is voor VVD en CDA minder vanzelfsprekend. En boeren onteigenen gaat deze partijen echt te ver. De twee willen graag inzetten op technologische innovatie, bijvoorbeeld om de lucht in stallen te zuiveren. Een prettige bijkomstigheid bij dit dossier is overigens dat informateur Remkes vorig jaar hét stikstofrapport schreef, met allerhande aanbevelingen om de crisis te bezweren.

Aanpalend onderwerp is de woningbouw. Want als je niks doet aan het stikstofprobleem, dan komen woningbouwprojecten stil te liggen. En het tekort aan woningen is nijpend. Waar de vier partijen het ongeveer over eens zijn, is dat er een miljoen woningen bij moeten in de komende jaren.

Dan kun je nog van mening verschillen over vragen als: voor wie zijn die woningen, aan welk type woning is er behoefte en waar moeten ze komen. D66 wil nieuwe wijken voor mensen met middeninkomens (ook de doelgroep van het CDA), VVD wil "bouwen, bouwen, bouwen" op allerlei manieren stimuleren en de ChristenUnie heeft oog voor starters en senioren.

Niet met het blote oog

Naast stikstof is er nóg een stof die je met het blote oog niet kan zien, maar die wel tot discussie leidt: CO2. In de Nederlandse Klimaatwet staat dat er in 2030 49 procent minder uitstoot moet zijn ten opzichte van 1990. En in EU-verband is het doel inmiddels op 55 procent gesteld.

Hoe je daar moet komen - en of je niet nog verder zou moeten gaan - daarover kunnen de vier best een boom opzetten. Je kunt de zware industrie CO2-heffingen opleggen, je kunt CO2 opslaan, je kunt inzetten op meer duurzame energie of juist op kernenergie.