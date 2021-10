Remkes en Koolmees: formatie wordt anders, een experiment

Vanuit de onderhandelaars is de roep om een beknopt regeerakkoord groot. Dat moet ook de Tweede Kamer meer ruimte geven om het beleid bij te sturen, in een meer dualistisch systeem. Volgens Remkes en Koolmees moeten er in het regeerakkoord eigenlijk alleen de doelen staan die de partijen willen bereiken. Vervolgens moeten de aangetrokken ministers in een 'regeerprogramma' uitwerken welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

VVD, D66, CDA en ChristenUnie staan volgens de informateurs voor grote uitdagingen, zoals de klimaatcrisis, het stikstofprobleem en de volkshuisvesting. "Nederland heeft behoefte aan een kabinet dat de problemen daadkrachtig aanpakt", zei Koolmees.

"De vraag hoe lang deze fase gaat duren, is niet eenvoudig te beantwoorden", meende Koolmees. "We hebben wel een deadline in ons hoofd, maar dat gaan we natuurlijk niet zeggen", zei Remkes.

De informateurs over hun werkwijze: