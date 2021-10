'Goede hoop' en voorzichtig optimisme vanuit Groningen over asielopvang Ter Apel

De situatie in Ter Apel is "niet alleen voor de mensen ongewenst", vervolgt Paas, "maar ook het aantal covid-besmettingen neemt toe. We hebben nu tijd gekocht: een paar weken, misschien wel een paar maanden. Het is beschamend dat dit is gebeurd. We moeten alles op alles zetten om nu ook extra opvangcapaciteit, dus nieuwe azc's te realiseren."

En ook de huisvesting van statushouders moet veel sneller, zegt hij. "Hier in Groningen hebben we ook soms veel extra plek voor studenten nodig, waar tijdelijke huisvesting voor nodig is. Als we die tijdelijke huisvesting, noodwoningen, ook kunnen gebruiken voor andere woningzoekenden, arbeidsmigranten en statushouders, dan is dat voor gemeenten aantrekkelijk."

'Aantal wordt gehaald'

Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) zei eerder deze maand vanaf 1 november 3000 nieuwe opvangplekken te verwachten. Volgens bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaat het aantal worden gehaald.

De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel bij hoort, zegt blij te zijn met "de verantwoordelijkheid die het ministerie en de provincies hebben gepakt". Maar burgemeester Jaap Velema kan nog niet inschatten of het nu toegezegde aantal voldoende is om het overvolle aanmeldcentrum snel te ontlasten. "We hebben vanuit het COA en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nog onvoldoende zicht op de cijfers om dit vast te kunnen stellen."