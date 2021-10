Ondanks dringende oproep pas helft van gevraagde asielopvang 'in beeld'

Het is de twaalf provincies nog niet gelukt om aan de dringende oproep van het kabinet te voldoen om ieder 100 extra opvangplekken vrij te maken en zo het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Uiterlijk vandaag moesten ze laten weten hoeveel plaatsen ze konden realiseren. Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol schrijft aan de Tweede Kamer dat er ruim 600 plekken 'in beeld' zijn. Dat is dus ongeveer de helft van de 1200 waarom was gevraagd.

Bovendien zijn nog niet alle aangeboden plekken definitief. Volgens Broekers-Knol zijn sommige locaties wel op het oog, "maar hier moet nog definitief over worden besloten of omwonenden moeten nog worden geïnformeerd", schrijft ze.

De 600 plekken die in beeld zijn, zijn inclusief de locaties die de afgelopen dagen al in gebruik werden genomen in Drenthe, Zeeland en Overijssel. Samen met Utrecht en Flevoland maakten die provincies dit weekend bekend 450 plaatsen beschikbaar te stellen. Daarbij gaat het voor een deel om al eerder toegezegde plekken die eerder beschikbaar komen.

Vakantieparken

Vandaag maakten Noord-Brabant en Limburg bekend in totaal 140 crisisplekken beschikbaar te stellen in vakantieparken. In het Brabantse Oisterwijk gaat het om 100 plaatsen, in Sittard in Limburg kunnen 40 mensen terecht. Beide plaatsen zijn voor maximaal vier weken beschikbaar.

De provincie Noord-Holland meldde dat ongeveer 100 mensen uit Ter Apel in hotels in de gemeente Haarlemmermeer kunnen worden opgevangen.

In de Nederlandse asielopvang is momenteel geen bed over. NOS op 3 zocht uit hoe dit komt: