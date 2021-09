Wekdienst 30/9: Formatiegesprekken weer verder • Kort geding over Waku Waku

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Na 5 keer uitstellen ging gisteren in Londen de 25ste James Bond-film in première en vandaag volgt Nederland. In No Time To Die neemt Daniel Craig voor de laatste keer de rol van James Bond op zich. Daarnaast zijn onder anderen Rami Malek, Léa Seydoux en Ben Whishaw te zien in de film. De muziek is gecomponeerd door Hans Zimmer. Billie Eilish schreef de titelsong.

De release van No Time To Die stond oorspronkelijk gepland voor april 2020, maar werd vanwege de pandemie uitgesteld. De producenten en distributeurs van de film vreesden destijds voor tegenvallende bezoekersaantallen.

In de eerste trailer ging men nog uit van een première in november: