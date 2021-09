Vader Britney Spears door rechter geschorst als curator

De vader van Britney Spears is niet langer de bewindvoerder van de Amerikaanse zangeres. Zoals verwacht heeft een rechter Jamie Spears geschorst als curator, waardoor hij na dertien jaar geen controle meer heeft over haar financiën, eigendommen en veel andere aspecten van haar leven.

De rechter noemde de huidige situatie onhoudbaar. "Die staat voor een giftige omgeving, waardoor Jamie Spears moet worden geschorst."

Op 12 november neemt de rechter een definitieve beslissing over de ondertoezichtstelling van de artiest. Voorlopig wordt het curatorschap waargenomen door een boekhouder.

Inzinking

De nu 39-jarige zangeres had zo'n twintig jaar geleden succes met hits als ...Baby One More Time, Oops!... I did it again en Toxic. Nadat ze in 2008 een psychische inzinking had gekregen, werd haar vader aangewezen als toezichthouder.

Sinds vijf jaar probeert ze dat curatorschap te beëindigen. Volgens de zangeres beheerste haar vader haar leven en dwong hij haar onder meer tot optredens in Las Vegas.

'Vernederend en verstikkend'

In juli noemde ze het toezicht in een hoorzitting van de rechtbank vernederend en verstikkend. "Hoe noem je het anders als je iemand tegen haar wil vasthoudt, alle bezittingen afneemt, creditkaart, cash, telefoon, paspoort, en opsluit om voor je te werken?"

Volgens Britney Spears genoot haar vader van zijn macht en raakte ze depressief door de situatie. "Ik wil mijn leven terug. Het gaat nu al dertien jaar zo en het is genoeg."

Verklaring vader

Begin deze maand zei Jamie Spears dat hij zelf ook wil dat er een einde komt aan zijn rol als curator. In een verklaring voor de rechtbank vroeg hij zich af of het nog wel nodig is om zijn dochter onder toezicht te stellen.

In de uren voor de uitspraak verzamelden fans van Spears zich bij de rechtbank. Ze zongen liedjes van haar en riepen teksten als: "Hey, hey, ho, ho, the conservatorship has got to go!"