Informateur Remkes wacht op antwoord: ziet D66 doorstart huidige coalitie zitten?

Gisteren, 196 dagen na de Tweede Kamerverkiezingen, had er eindelijk duidelijkheid moeten komen over de formatie. Maar de dag, begonnen met negen partijen op bezoek bij informateur Johan Remkes en eindigend met VVD, CDA en D66 die zich terugtrokken voor intern beraad, eindigde zoals hij was begonnen; zonder helderheid of er nu onderhandeld kan worden over een nieuw kabinet.

De informateur had de drie partijen "een concrete denklijn" voorgelegd, aldus VVD-leider Mark Rutte. De fracties van de VVD en het CDA waren er 's avonds uit of ze zich daarin konden vinden, maar D66 had meer tijd nodig.

Wat Remkes' denklijn inhoudt, wilde geen van de betrokkenen officieel bekendmaken. Rutte stond na afloop van het VVD-beraad wel de pers te woord, maar onthield zich van inhoudelijk commentaar. Toch is duidelijk dat een exotische variant als een extraparlementair kabinet, een voorstel van Remkes, er niet komt. Ook een minderheidscoalitie van de VVD, D66 en CDA is uitgesloten.

Dus is de formatie weer terug bij wat eerder juist werd afgeschoten: een 'gewoon' meerderheidskabinet. De vraag is alleen welke variant. D66 is voorstander van onderhandelen over een zespartijenkabinet met VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. VVD en CDA willen de huidige vierpartijencoalitie voortzetten. De PvdA en GroenLinks zijn wat hen betreft niet welkom aan de formatietafel.

Druiven zuur voor D66

Dat D66 er nog niet uit is en de andere partijen wel, duidt erop dat Remkes heeft voorgesteld een doorstart te maken van het huidige kabinet. Voor D66 zou dat immers een grote concessie betekenen.

Kaag sloot eerder een voortzetting van de huidige coalitie uit, omdat D66 en de ChristenUnie op medisch-ethisch vlak ver uit elkaar liggen. D66 denkt met PvdA en GroenLinks erbij ook een veel progressiever kabinet te kunnen vormen.