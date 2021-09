Celstraffen voor Capitoolbestormers zonder geweldverdenking

Twee vrienden uit de Amerikaanse staat Ohio zijn veroordeeld tot een celstraf van 45 dagen voor hun deelname aan de bestorming van het Capitool in januari.

Hun straf is lager dan de eis van vier maanden cel, maar de veroordelingen van Derek Jancart en Erik Rau zouden wel een precedent kunnen zijn voor de zeker 600 Capitoolbestormers die nog voor de rechter moeten verschijnen. Jancart en Rau werden namelijk niet verdacht van geweld of vernielingen en speelden geen prominente rol bij de bestorming.

Voorbereid op geweld

Toch vonden de aanklagers en dus ook de rechter dat ze de cel in moesten, omdat ze zich hadden voorbereid op mogelijk geweld. Zo had Jancart een gasmasker bij zich en droeg Rau snijvaste handschoenen.

Verder schepte Jancart op sociale media op over de bestorming en intimideerde Rau agenten door te zeggen dat ze waren omsingeld. De vrienden waren zo'n veertig minuten in het Capitool.

Spijt

Beide mannen hadden eerder al schuld bekend aan wanordelijk gedrag en spijt betuigd. De ene zei dat hij aan zijn vrouw en kinderen had moeten denken. De ander zei dat hij zich liet meeslepen in alle commotie.

Zeven verdachten die eerder werden berecht voor misdragingen, kregen voorwaardelijke straffen of hoefden niet terug de cel in, omdat ze al een tijd in voorlopige hechtenis hadden gezeten. Degenen die schuld hebben bekend aan geweldpleging kunnen zwaardere straffen verwachten.

Trump-vlag

In juli kreeg een man uit Florida acht maanden cel, omdat hij met een Trump-vlag over zijn schouder was gefilmd op de vloer van de Amerikaanse Senaat. Met name het betreden van de Senaatsvloer rekende de rechter hem zwaar aan.

Het Capitool werd op 6 januari bestormd door aanhangers van oud-president Trump. Zij probeerden het Congres ervan te weerhouden de verkiezingsoverwinning van Biden officieel vast te stellen. Voor het eind van dit jaar zullen naar verwachting nog zo'n vijftig relschoppers worden veroordeeld.