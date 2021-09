Wekdienst 27/9: SPD grote winnaar Duitse verkiezingen • Formatie weer van start

Wat heb je gemist?

De centrumlinkse SPD is de grote winnaar van de Duitse parlementsverkiezingen. De partij won 25,7 procent van de stemmen. CDU/CSU behaalde het slechtste landelijke resultaat ooit: 24,1 procent van de stemmen. De partij van vertrekkend bondskanselier Merkels staat daarmee op de tweede plaats. De Groenen behaalden juist het beste resultaat in de geschiedenis van de partij. Die eindigde met 14,8 procent op de derde plek.

SPD-lijsttrekker Scholz vindt dat zijn partij nu het voortouw mag nemen bij de formatie. "Het land moet zich wel kunnen herkennen in de uitslag. De kiezers willen dat ik bondskanselier word", zei hij gisteravond. Hij hoopt daarmee Merkel op te volgens als bondskanselier. Zijn voorkeur gaat uit naar een coalitie met de Groenen en de FDP. CDU-leider Laschet benadrukte gisteravond dat hij eveneens kanselier zou kunnen worden; ook hij hoopt op samenwerking met de Groenen en de FDP.

Ander nieuws uit de nacht:

De Communistische KPÖ is bij de gemeenteraadsverkiezingen in Graz (de tweede stad van Oostenrijk) onverwacht de grootste geworden. 28,9 procent van de stemmen behaalde de extreemlinkse partij.

Opnieuw een daling in het aantal moorden in Nederland. Vorig jaar kwamen 121 mensen om door moord of doodslag. Dat waren er vier minder dan in 2019. In de leeftijdscategorie tot 20 jaar ziet het CBS wel een toename. Het aantal slachtoffers in die groep steeg van tien naar achttien.

In Tunesië gingen duizenden mensen de straat op om te protesteren tegen de machtsovername van president Saied. De demonstranten kwamen onder politietoezicht bij elkaar in het centrum van de hoofdstad en riepen leuzen als: 'Het volk wil een einde aan de coup'. Het is het tweede weekend op rij dat Tunesiërs protesteren.

En dan nog even dit:

Bij de parlementsverkiezingen in IJsland is toch geen meerderheid van vrouwen in het parlement gekozen. Eerder op de dag werd nog gevierd dat IJsland het eerste Europese land was waar vrouwen de meerderheid vormen, maar een hertelling in het westen van het land zette alsnog een streep door de primeur.

Na de verkiezingen van zaterdag leek het er vanmiddag nog op dat vrouwen 33 van de in totaal 63 zetels in het IJslandse parlement, de Althing, toegewezen zouden krijgen. Bij de vorige verkiezingen waren dat nog 24 zetels. Na de hertelling waren er 30 vrouwen in het parlement gekozen.