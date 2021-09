Kinderoppas en handlanger vast voor misbruik zeven jonge meisjes

Een vrouw en een man uit Noord-Limburg zitten vast in een onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen. Ze werden al in juni opgepakt, maar het Openbaar Ministerie heeft de zaak vandaag pas bekendgemaakt. Zeven jonge meisjes in de regio Eindhoven zouden zijn misbruikt.

De zaak kwam in juni aan het licht toen de ouders van een 2-jarig meisje ontdekten dat hun kind was misbruikt door de oppas, de 52-jarige vrouw die nu is opgepakt. Dat zagen ze achteraf op beelden uit de kinderkamer.

De politie pakte de vrouw nog diezelfde nacht op en doorzocht haar huis. Hier werden verschillende gegevensdragers in beslag genomen.Uit de beelden uit de slaapkamer van het meisje was verder gebleken dat de oppas tijdens het seksueel misbruik met iemand videobelde. Dit bleek een 58-jarige man te zijn, die vervolgens ook werd aangehouden.

Ook in zijn huis, in een andere plaats in Noord-Limburg, zijn gegevensdragers in beslag genomen. De man en de vrouw zijn volgens het OM bekenden van elkaar, maar geen bekenden van de politie.

Tussen 1 en 6 jaar

Uit onderzoek werd duidelijk dat de vrouw sinds 2019 haar diensten als oppasser aanbood op verschillende oppassites. Bij zes gezinnen waar de vrouw heeft opgepast zijn volgens het OM in totaal zeven meisjes misbruikt, tussen de 1 en 6 jaar oud. De vrouw filmde het misbruik zelf en stuurde de beelden door naar de 58-jarige man. Er zijn volgens het OM geen aanwijzingen dat de beelden naar anderen zijn gestuurd of bijvoorbeeld op het dark web zijn geplaatst.

Er zijn ook geen aanwijzingen dat het misbruik bij meer dan de zeven kinderen is gebeurd. De getroffen gezinnen hebben van Slachtofferhulp psychische hulpverlening en begeleiding aangeboden gekregen.

Beide verdachten zitten sinds hun aanhouding op 13 juni in voorlopige hechtenis. De eerste pro-formazitting in de zaak is volgende week maandag.