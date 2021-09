Kaag wil nu onderhandelen met zes partijen, ook met ChristenUnie

D66-leider Sigrid Kaag stelt voor om met alle zes partijen uit 'het brede midden' te gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. Op een partijbijeenkomst in Amsterdam zei ze vanmiddag: "Laten we met alle zes de constructieve partijen - VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie - aan tafel gaan." Daarmee komt een meerderheidskabinet weer nadrukkelijk in beeld.

Informateur Remkes onderzoekt op dit moment de mogelijkheden voor een minderheidskabinet, nadat de poging om te komen tot een meerderheidskabinet onder informateur Hamer mislukte. VVD en CDA weigerden tot grote teleurstelling van D66 om te onderhandelen over een kabinet met zowel PvdA als GroenLinks. Van haar kant wilde Kaag niet onderhandelen met de ChristenUnie, omdat die partij vooral op medisch-ethische onderwerpen te veel op de rem zou staan.

Toch stond ook al in het in het eindverslag van Hamer dat de ChristenUnie voor D66 wel in beeld zou kunnen komen in een combinatie met VVD, PvdA en GroenLinks, dus zonder het CDA.

'Eerste die met de ogen knippert'

Nu is Kaag dus toch bereid in een kabinet te gaan zitten met beide christelijke partijen. "Een bekende wijsheid bij onderhandelingen is dat je nooit als eerste moet bewegen. Maar laat ik nu de eerste zijn die met de ogen knippert. Of het politiek handig is, weet ik niet. Dat het voelt als het goede, dat weet ik wel. Wij zijn bereid een concessie te doen. Wij zijn bereid onze politieke blokkade op te heffen."

Volgens Kaag moeten de partijen in de formatie, die morgen weer verder gaat, het nationale belang voorop stellen. "Natuurlijk, er zijn dan geen garanties op een uitkomst. Maar Nederland snakt nu naar een doorbraak."

Morgen ontvangt informateur Remkes de onderhandelaars van VVD, D66 en CDA. In zijn uitnodiging schreef hij vrijdag dat hij deze week conclusies wil trekken.

Met haar uitspraken van vanmiddag geeft Kaag aan dat er wat haar betreft toch juist weer gesproken moet worden over een meerderheidscoalitie, specifiek met de door haar zo gewilde linkse partijen PvdA en GroenLinks. Maar in het kabinet hoeven niet alle zes de middenpartijen uiteindelijk ook daadwerkelijk terecht te komen. Dat betekent dat ook voortzetting van de huidige coalitie tot de mogelijkheden behoort.

Brede meerderheid

In haar toespraak zei Kaag dat de afgelopen weken haar hebben geleerd dat Nederland behoefte heeft aan een stabiel kabinet dat met structurele oplossingen voor de grote problemen komt. En dat de Algemene Politieke Beschouwingen dat ook hebben laten zien.

"Ik heb de afgelopen week gezien dat een brede meerderheid met elkaar kan praten in het debat. Dat is een verademing. Maar waarom zouden we dat ook niet doen in het landsbestuur?"