Communisten onverwacht de grootste bij lokale verkiezingen in Graz (Oostenrijk)

Bondskanselier Kurz zegt in een interview "zeer verrast" te zijn door de KPÖ-winst. "Het zou tot nadenken moeten stemmen dat de communisten in Oostenrijk een verkiezing kunnen winnen", aldus de christendemocraat. Het hoofd van de lokale FPÖ-fractie in Graz zegt teleurgesteld te zijn in de inwoners van Graz. "De kiezer heeft altijd gelijk, maar nu weet ik het niet meer zeker."

Woonpartij

De KPÖ werd na de Russische Revolutie van 1917 opgericht, met als doel een communistische heilstaat van Oostenrijk te maken. Van 1933 tot 1945 was de partij verboden; na de Tweede Wereldoorlog wist de partij met steun van de Sovjets op nationaal niveau op het hoogtepunt zo'n 4,5 procent van de stemmen te winnen. Tegenwoordig speelt de KPÖ op landelijk niveau een marginale rol van betekenis.

In Graz heeft de partij echter een sterke machtsbasis behouden en in de laatste jaren verstevigd. Volgens analisten zijn de communisten groot geworden door 'servicegerichte politiek', zoals het instellen van een meldpunt waar huurders terechtkunnen voor hun problemen met huisbazen. Ook viel de KPÖ op in de campagne met vooruitstrevende woningbouw- en OV-plannen.

Antivax-partij

Ook in de deelstaat Opper-Oostenrijk, de regio rond Linz, waren er verkiezingen. De ÖVP werd daar zoals verwacht de grootste; de rechts-populistische FPÖ verliest juist fors. Een opvallende nieuwkomer in de Opper-Oostenrijkse Landdag is de anti-vaccinatiepartij MFG, die 6,2 procent van de stemmen haalde.