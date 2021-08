Niet één aanval, maar twee: wat gebeurde er die nacht op Mallorca?

De acht aangiftes - die we hierboven bespraken - zijn niet allemaal gericht tegen de 19-jarige verdachte. Naar alle waarschijnlijkheid volgen er meer arrestaties. Daar wil de persofficier niet op vooruitlopen: "Het onderzoek loopt nog en op het moment dat er aanleiding is om meer verdachten aan te houden, dan doen we dat."

Op dit moment is de rol van andere betrokkenen nog niet duidelijk. Dat er meer dan één jongen bij die vechtpartijen was, is duidelijk, zegt ooggetuige Mike Wesseling. Hij is een paar weken op vakantie op het eiland en zag een groep jongens wegrennen die nacht. "Om 02.00 uur gaat op Mallorca alles dicht. Toen we rond die tijd naar huis liepen zagen we een paar gasten wegrennen en iemand op de grond liggen, met politie eromheen."

Wesseling vroeg een jongen wat er was gebeurd. "Hij liet me een filmpje zien waarop je zag hoe Carlo werd geslagen, en hoe hij later - samen met twee anderen - op de grond lag en werd geschopt. Wat er met dat filmpje is gebeurd, weet ik niet."

Na die nacht is het niet meer onrustig geweest, vertelt hij. "Er waren een aantal kleine vechtpartijen, maar niet meer zo groot als die nacht."