OM: veel omstanders mishandeling Mallorca, maar nog niet iedereen heeft zich gemeld

De politie heeft meerdere getuigen in Nederland gehoord over de fatale mishandeling op Mallorca van de 27-jarige Carlo uit Waddinxveen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Na onderzoek van het Nederland Forensisch Instituut (NFI) staat vast dat het slachtoffer door geweld om het leven is gekomen.

Op 14 juli werd Carlo op Mallorca mishandeld door een groep Nederlandse jongeren. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de dodelijke vechtpartij, nadat de Spaanse autoriteiten hun onderzoek naar de gebeurtenissen afgelopen week op verzoek van de Spaanse onderzoeksrechter hadden overgedragen.

Inmiddels zijn meerdere getuigen gehoord, sommige van hen hadden zich zelf bij de politie gemeld. Binnenkort worden nog meer getuigen gehoord, of zij uit Nederland of Spanje komen is niet duidelijk.

Hulp van getuigen

Volgens het OM is de hulp van getuigen belangrijk om duidelijk te krijgen wat de toedracht was van het geweld en wie zich daaraan schuldig heeft gemaakt. "Op de beelden van het geweld is te zien dat er veel omstanders waren en is te horen dat meerdere van hen Nederlands spreken. Duidelijk is dat nog niet al die personen zich hebben gemeld", aldus justitie.