Openbaar Ministerie neemt onderzoek naar dodelijke mishandeling Mallorca over

Het Openbaar Ministerie neemt het onderzoek naar de fatale mishandeling op Mallorca van de 27-jarige Carlo uit Waddinxveen over van Spanje. Dat gebeurt op verzoek van de Spaanse onderzoeksrechter, meldt het OM.

Justitie was al zelf een onderzoek begonnen naar de toedracht van de dodelijke mishandeling. Dat onderzoeksteam zal het Spaanse dossier overnemen. Het OM verwacht dat het vertalen van de Spaanse onderzoekstukken één tot twee weken in beslag zal nemen.

De 27-jarige man werd op 14 juli aangevallen door een groep Nederlandse jongeren in een badplaats bij Palma de Mallorca. Hij overleed enkele dagen later aan de gevolgen van hersenschade.

Verdachten op vrije voeten

De Spaanse politie hield na de mishandeling één Nederlandse verdachte aan, toen hij de sleutels van een gehuurde vakantiewoning wilde inleveren. Hij werd later vrijgelaten, omdat uit camerabeelden was gebleken dat hij niet meedeed aan de aanval op het slachtoffer.

De rest van de verdachten was ondertussen al naar Nederland vertrokken. Zij zijn nog op vrije voeten, omdat Spanje nog geen Europees overleveringsverzoek had ingediend. Dat is een proces dat heel secuur moet plaatsvinden, wat het onderzoek vertraagde.

Hoewel justitie in Spanje tot dusverre de leiding had over het onderzoek, besloot het OM een eigen onderzoek te starten, omdat het om Nederlandse verdachten en een Nederlands slachtoffer gaat. Ook werd er aangifte gedaan door twee andere Nederlanders die zeggen in de bewuste nacht mishandeld te zijn, mogelijk door dezelfde groep mannen.

Getuigen gezocht

De politie is nog altijd op zoek naar getuigen van de fatale mishandeling. Op basis van beelden die zijn gemaakt rond de mishandeling weet de politie dat er meerdere Nederlandssprekende omstanders zijn geweest.

Bij de plek waar de 27-jarige Nederlander dodelijk werd mishandeld ontstond al snel een bloemenzee: