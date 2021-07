Waarom draagt Spanje de Mallorca-zaak over aan Nederland en wat betekent dit?

Spanje heeft op basis van internationale afspraken het recht om Nederland te vragen het onderzoek en de vervolging over te nemen; dit is vastgelegd in een Europees verdrag. "Als staten overeenkomen dat ze voor deze weg kiezen, dan kan dat juridisch gewoon", zegt Ouwerkerk. Zij vermoedt dat Spanje en Nederland vanaf het begin al veel contact hebben gehad, met het oog op eventuele overdraging.

Volgens Kaarls had Nederland de overname wel mogen weigeren, maar alleen op strikt inhoudelijke gronden. "Dat had gekund als er bijvoorbeeld allerlei getuigen in Spanje hadden moeten gehoord. Dat was voor het Nederlandse OM heel ingewikkeld geworden. Maar er zijn camerabeelden beschikbaar en die zijn makkelijk overdraagbaar."

De overdracht betekent overigens niet dat Nederland zomaar één op één de verdachten uit het Spaanse onderzoek kan overnemen. Zo moet bijvoorbeeld eerst worden gekeken of de mensen die in Spanje zijn aangemerkt als verdachten, ook volgens de Nederlandse wetgeving verdacht zijn.

Hogere straffen

Hoe de overdracht zal uitpakken voor de verdachten, is nog moeilijk te zeggen. "Als advocaat zou ik proberen de zaak naar Nederland te halen", zegt Kaarls. Ook Ouwerkerk stelt zich voor dat het voor de verdachten fijner is hier berecht te worden. "Voor de verdachten is het prettiger om de zaak in hun moedertaal te volgen. Hier kennen ze de terminologie en de advocaat spreekt de moedertaal."

Als er een rechtszaak volgt, is het moeilijk om over de uitspraak al iets te zeggen. Het is moeilijk inschatten of de straffen in Spanje of Nederland hoger hadden uitgepakt, zegt Kaarls. "In Spanje worden soms hogere straffen geëist, maar daar zijn ook meer mogelijkheden voor vervroegde invrijheidstelling. Mensen kunnen dan eerder buiten de gevangenis komen", zegt hij. "Het kan zijn dat de strafeis in Nederland lager uitpakt dan in Spanje het geval was geweest. Maar de feitelijk uit te zitten tijd hoeft uiteindelijk niet veel te verschillen."