Eerste arrestatie Mallorca-zaak, man (19) verdacht van tweemaal poging doodslag

De politie heeft een eerste verdachte aangehouden in de zaak rond mishandelingen op Mallorca vorige maand, waarbij een 27-jarige man uit Waddinxveen overleed. Het gaat om een 19-jarige man uit Hilversum, die wordt verdacht van tweemaal poging tot doodslag.

Hij wordt ervan verdacht dat hij in de vroege ochtend van 14 juli bij twee verschillende incidenten op Mallorca twee slachtoffers tegen het hoofd heeft geschopt. Daarbij gaat het niet om de mishandeling van de 27-jarige Carlo uit Waddinxveen. Hij raakte die nacht ernstig gewond en overleed vier dagen later aan zijn verwondingen.

De eerste mishandeling vond plaats in de buurt bij een horecagelegenheid en het tweede op de boulevard. Van beide vechtpartijen zijn camerabeelden gemaakt en over beide incidenten hebben getuigen verklaringen afgelegd. Dit heeft volgens het OM geleid tot de verdenking van tweemaal poging tot doodslag.

Geen beelden fatale mishandeling

Ook van de tweede mishandeling op de boulevard zijn dus camerabeelden, maar op de beelden is niet het moment te zien dat de 27-jarige Carlo wordt belaagd. Het slachtoffer van de schoppende bewegingen op de beelden die veel zijn gedeeld op internet, is niet de 27-jarige man die later overleed, is de conclusie van het OM op basis van Spaans onderzoek.

Het onderzoek is nog in volle gang. Er wordt nog bekeken wat de rol is van de andere betrokkenen. Op basis van de beelden probeert de politie hun identiteit vast te stellen. Hoewel veel omstanders zich hebben gemeld, roept de politie getuigen op om zich alsnog te melden.