Van 'Dansen met Janssen' tot lege agenda: zo werd de zomer vol grote festivals geannuleerd

Toch had het kabinet die piek van besmettingen door de deltavariant kunnen zien aankomen en erop moeten anticiperen, zeggen deskundigen Amrish Baidjoe en Marc van Ranst.

Op 18 juni schreef het OMT aan het kabinet dat het geen bezwaren had tegen versoepelingen eind juni. Wel onderstreepte het OMT toen al nadrukkelijk een onzekere factor: de deltavariant.

"De variant is dusdanig besmettelijk dat je hem alleen buiten de deur had gehouden op een geïsoleerd eiland, maar dat had je dan hermetisch moeten sluiten", zegt de Vlaamse viroloog Marc van Ranst, die eerder al kritiek had op het Nederlandse coronabeleid. Zijn vuistregel: wat nog veilig was met de originele virusvariant, was niet meer veilig met déze variant.