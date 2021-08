'Heel blij met 750 bezoekers, maar dat is niets voor een festival'

"Er mogen natuurlijk evenementen doorgaan tot 750 mensen en daar zijn we heel blij mee, maar dat is niks. Er zijn weinig evenementen die minder dan duizend bezoekers hebben", zegt Van den Broek.

'Gelukkig kunnen we door'

Noorderzon in Groningen is wel zo'n festival. De organisatie laat via sociale media opgelucht weten dat de opbouw is begonnen. "Gelukkig kunnen we veilig doorgaan op de ingeslagen weg."

Ook in Drenthe kunnen veel kleine openluchtevenementen doorgaan, meldt RTV Drenthe na een rondgang. "We zijn blij dat we door kunnen, al zijn er wel een paar honderd bezoekers minder", wordt de organisator van Festival Veenhuizen geciteerd.

Ook festival Gouds Geluk probeert het bezoekersaantal terug te schroeven: van 3000 per dag tot 750, meldt Omroep West. Maar organisatoren van en deelnemers aan dit soort kleine evenementen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals te lezen is op de website van Rijksoverheid.

Groep bedrijven eist opheldering

De organisatoren van de grotere feesten begrijpen niet waarom er ook voor hen geen nieuwe uitzonderingen mogelijk zijn. Zo heeft festivalorganisator ID&T het onderliggende advies van het Outbreak Management Team (OMT) en de onderbouwing van het kabinetsbesluit opgevraagd.

Het bedrijf heeft samen met veertig andere organisatoren een kort geding aangespannen tegen het kabinet. ID&T zegt over twee dagen te besluiten of deze juridische procedure wordt doorgezet.

Ook blijven andere vragen onbeantwoord, volgens mensen op sociale media. Zoals deze vraag: