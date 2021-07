Wekdienst 18/7: Laatste etappe Tour de France • Strenger inreisbeleid Frankrijk

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Max Verstappen start vandaag bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië vanaf poleposition. De Nederlander won zaterdag op het circuit van Silverstone de sprintrace en mag daarom ook drie extra WK-punten bijschrijven.

In de Tour de France wordt de laatste etappe gereden. Net als vorig jaar is Tadej Pogacar de gedoodverfde winnaar.

Net als gisteren geeft de Veiligheidsregio Limburg-Noord twee persconferenties wegens het hoogwater in de Roer en de Maas, om 12.00 uur en 19.00 uur. Die zijn live te volgen bij de NOS via een livestream.

Wie niet volledig is gevaccineerd, heeft vanaf vandaag een negatieve coronatest nodig die uiterlijk 24 uur oud is, om Frankrijk binnen te komen.

Wat heb je gemist?

Veiligheidsregio's in Limburg hebben afgelopen nacht geen nieuwe grote incidenten gemeld in verband met de watersnood. In het rampgebied in Duitsland is het dodental opgelopen tot zeker 155.

Ondertussen zijn ook andere delen van Duitsland en Oostenrijk getroffen door overstromingen als gevolg van extreme regen. Dit gebeurde onder meer vlakbij Dresden, in de Duitse deelstaat Saksen, en in het uiterste zuiden bij de Alpen. Mensen zijn geëvacueerd, straten staan blank en er zouden ook aardverschuivingen zijn.

In Oostenrijk kreeg de binnenstad van Hallein, vlakbij Salzburg, te maken met overstromingen. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.

Dit zijn beelden uit Hallein: