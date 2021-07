Meer dan 100.000 Fransen betogen tegen nieuwe coronamaatregelen

De Franse premier Castex verdedigde de plannen bij een bezoek aan de kustplaats Anglet. Hij zei dat vaccinatie de enige manier is om het virus te bestrijden. "Ik denk dat we koste wat het kost onze medeburgers ervan moeten overtuigen zich te laten vaccineren", zei hij. "Het is de beste manier om deze gezondheidscrisis het hoofd te bieden."

Uit een peiling van Ipsos-Sopra Steria bleek gisteren dat meer dan 60 procent van de Fransen voorstander is van de plannen van Macron.

Eerder vandaag werd duidelijk dat Frankrijk het inreisverbod voor toeristen uit Nederland en andere landen weer aanscherpt. Mensen die het land in willen, hebben vanaf middernacht een negatieve coronatestuitslag nodig die niet ouder is dan 24 uur. Op vliegvelden, treinstations en wegen kan reizigers om hun testbewijs worden gevraagd. Dat mag een PCR- of een antigeentest zijn. Wie dat niet kan tonen, moet verplicht in (zelf)quarantaine.

Het Nederlandse coronacertificaat, via de CoronaCheck-app is geldig, zo meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken.