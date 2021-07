Coronapas in Frankrijk pas na de zomervakantie verplicht voor tieners

De coronapas wordt niet vanaf eind juli, maar vanaf eind augustus verplicht voor tieners in Frankrijk. Dat heeft de Franse minister van Volksgezondheid, Olivier Véran, bekendgemaakt. Kinderen tussen de 12 en 17 jaar moeten vanaf 30 augustus een coronapas hebben om bijvoorbeeld naar een café, restaurant of museum te kunnen.

Maandag zei Macron in een tv-toespraak nog dat iedereen die vanaf begin augustus in Frankrijk een café, bioscoop of andere openbare gelegenheid bezoekt, moet bewijzen dat hij volledig gevaccineerd is, negatief is getest of kort geleden van een coronabesmetting is hersteld. De bewijsplicht geldt ook in het openbaar vervoer. Daarvoor kunnen Fransen hun coronapas gebruiken, een gezondheidsbewijs dat nu nog niet veel wordt gebruikt.

Voor volwassenen is het een vereiste om vanaf 21 juli een coronapas te hebben bij evenementen met meer dan vijftig personen, zoals concerten. Voor de meeste tieners stelt de Franse regering deze regel dus uit tot het begin van het nieuwe schooljaar.

Voor hen blijven de coronaregels de komende weken dus nog wat langer hetzelfde. Nederlandse tieners die op vakantie gaan naar Frankrijk moeten nog wel een negatief testbewijs kunnen tonen als ze het land in komen.