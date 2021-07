Dode bij grote brand in appartementencomplex Eygelshoven

Bij een grote uitslaande brand in een appartementencomplex in het Limburgse Eygelshoven is een persoon om het leven gekomen. Ook zijn enkele mensen gewond geraakt, twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer rukte met meerdere blusvoertuigen uit. Inmiddels is het vuur onder controle. "Door de brand is een appartement uitgebrand en aangrenzende woningen hebben rook- en waterschade", meldt de brandweer.

In het appartementencomplex wonen vooral ouderen en kwetsbare mensen. De brandweer heeft het complex ontruimd. De geëvacueerde bewoners zijn op een andere plek in het dorp opgevangen. Het is nog niet duidelijk wanneer zij naar huis terug kunnen.