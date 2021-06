Vrijwilligers Hulptroepen Alliantie: 'Misleid en voorgelogen door Van Lienden'

Vrijwilligers van Stichting Hulptroepen Alliantie roepen Sywert van Lienden en zijn twee zakenpartners op om de winst uit de omstreden mondkapjesdeal volledig terug te geven aan de overheid. In een open brief in de Volkskrant schrijven ze dat ze zich misleid en gemanipuleerd voelen. "Zonder het voorliegen had géén van ons meegewerkt en had het drietal dit nooit voor elkaar gekregen."

De afgelopen weken werd duidelijk dat Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel vorig jaar 28 miljoen euro hebben verdiend met de invoer van mondkapjes, terwijl ze zeiden dat ze geen winstoogmerk hadden.

"Sywert, Bernd en Camille pronkten niet alleen richting de buitenwereld over hun belangeloosheid, maar deden dat juist ook intern en naar samenwerkingspartners", schrijven de vrijwilligers. Onder de open brief staan zeven namen. Volgens de Volkskrant zijn de namen van andere medewerkers en betrokkenen die achter de brief staan bij de redactie bekend.

Manipulatieve truc

Volgens de vrijwilligers wekten de drie de indruk dat zij zelf in financiële onzekerheid zaten. "Nog dit voorjaar benadrukten ze dat ze toch al een jaar zonder baan zaten. Met de wetenschap van nu opnieuw dezelfde manipulatieve truc, ingezet om ons een impuls te geven om belangeloos door te gaan", staat in de brief.