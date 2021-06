Van Ark laat extern onderzoek doen naar mondkapjesdeal Van Lienden

Om de "onderste steen boven" te krijgen, komt er een extern onderzoek naar de 100 miljoen euro die Sywert van Lienden van VWS als voorfinanciering heeft gekregen om mondkapjes in China te kopen. Dat heeft minister Van Ark voor Medische Zorg laten weten nadat ze vorige week al aan de Tweede Kamer had toegezegd dat de deal nader zou worden bekeken.

Wie het onderzoek gaat doen en hoelang het gaat duren, maakt de minister vandaag of morgen bekend. Van Ark zei wel dat het "op zo'n kort mogelijke termijn moest" en dat het moet gaan om "een club die echt de expertise heeft".

Veel Kamerleden hebben kritische vragen over de mondkapjesdeal van ondernemer, opiniemaker en CDA'er Sywert van Lienden. In het voorjaar van 2020 maakte hij met het ministerie van Volksgezondheid afspraken over de levering van medische mondkapjes.

Voor de gek gehouden

Van Lienden zei dat hij deze deal zonder winst had gesloten, maar de Volkskrant ontdekte dat hij er met twee compagnons flink aan heeft verdiend. Hij heeft er ruim 9 miljoen euro aan overgehouden en de Kamer wil weten of het ministerie van VWS niet voor de gek is gehouden, of dat ambtenaren Van Lienden hebben bevoordeeld.

Van Lienden schreef mee aan het verkiezingsprogramma van het CDA. Hij kreeg afgelopen tijd onder meer het verwijt dat hij contacten uit zijn politieke netwerk gebruikt zou hebben om de deal te krijgen. Gisteren in het programma Buitenhof zei Van Lienden dat hij onder meer contact had gehad met de persoonlijk assistent van CDA-minister De Jonge.

De Jonge wilde vandaag niet diep ingaan op de kwestie, omdat mondkapjes niet onder zijn portefeuille vallen op het ministerie. Hij zei wel dat hij "geen besluitvormende betrokkenheid" heeft gehad bij de deal.