FTM-journalist over interview Sywert: 'Lang niet op alle punten geloofwaardig'

Het gesprek in Buitenhof roept volgens Strop vooral nog vragen op. "Niet alleen wat hemzelf betreft maar ook over de rol van de overheid", zegt hij. "Er is veel gezegd dat gecheckt moet worden, waar nieuw onderzoek naar nodig is. Mijn algemene oordeel: lang niet op alle punten geloofwaardig."

Sywert van Lienden gaf zondagochtend een interview in het programma Buitenhof over de commotie rond de mondkapjesdeal. Follow the Money-journalist Jan-Hein Strop heeft na dat gesprek nog steeds veel vragen, zegt hij tegen Nieuwsuur.

Een van de dingen die Strop opmerkelijk vindt is dat Van Lienden zegt het geld te willen gaan gebruiken voor maatschappelijke doeleinden. "We weten dat hij in december vorig jaar een speciale constructie heeft opgetuigd om dat geld in te stoppen. En dat is nou juist een constructie die bedoeld is om geld te verhullen. Dus waarom doe je dat?"

Ook is volgens Strop nog steeds niet duidelijk waarom juist Van Lienden en zijn partners door het ministerie van VWS zijn uitgekozen voor het leveren van de mondkapjes. "Er waren al meer dan genoeg mondkapjes, tot aan de vierde golf. Ook lagen er betere aanbiedingen van betrouwbare leveranciers. Waarom zou je dan met deze club, die net drie dagen bestond, in zee gaan?"

Gesprekken met minister

Van Lienden heeft tijdens het tot stand komen van de deal gesprekken gevoerd met hoge ambtenaren binnen het ministerie. "Hij heeft veelvuldig contact gehad met de minister en hoge ambtenaren van VWS. Daar is van alles besproken, we weten nog niets van wat daar zich heeft afgespeeld."

Strop denkt dat minister Tamara van Ark duidelijkheid moet gaan bieden over de inhoud van die gesprekken. "Anders krijgen we misschien weer zo'n vervelende toestand als met de toeslagenaffaire, waarbij de Kamer er gaandeweg maar achter moet komen wat er gebeurd is en er dingen uit gaan lekken. Geef gewoon nu helderheid en transparantie. In één keer."