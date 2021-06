Kamer vraagt Van Lienden mondkapjeswinst terug te betalen

De Tweede Kamer wil dat Sywert van Lienden en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel het geld dat ze verdiend hebben aan de mondkapjesdeal terugstorten. De Kamer nam een motie van Denk-voorman Farid Azarkan aan, waarin staat dat de drie zich op oneigenlijke gronden hebben verrijkt. Ze krijgen het verzoek om 28 miljoen euro "terug te geven aan de belastingbetaler".

Er is veel kritiek op de deal, waarover Van Lienden vorig jaar afspraken maakte met het ministerie van Volksgezondheid. De CDA-prominent had eerst de indruk gewekt dat de deal zonder winstoogmerk was gesloten, maar moest daar later op terugkomen. Ook bij allerlei andere facetten van de deal hebben Kamerleden vraagtekens gezet. Minister Van Ark kondigde in een Kamerdebat een extern onderzoek aan naar de gang van zaken.

Van Lienden noemde de deal zelf vorige week onuitlegbaar. Hij wil zijn rendement voor goede doelen gebruiken.

Op VVD, CDA en SGP na steunde de Kamer het verzoek om het geld terug te betalen. Het kabinet zei vorige week zich niet te willen bemoeien met de oproep van de Kamer. Een motie van Denk om de overeenkomst met Van Lienden en zijn partners ongedaan te maken, haalde het niet.