Sywert van Lienden zegt lidmaatschap CDA op

Integritreitscommissie

Meteen daarna zei de integriteitscomissie niet ingelicht te zijn. Het CDA kondigde daarop een onderzoek aan. Van Lienden zei twee weken geleden in het tv-programma Buitenhof dat hij "na de zomer, richting de herfst" aan de integriteitscommissie van het CDA had verteld dat er naast een non-profitstichting ook een BV bestond.

Het CDA maakt nu bekend dat uit het onderzoek is gebleken dat Van Lienden "op onderdelen" informatie over de mondkapjesdeal heeft gegeven aan de vertrouwenscommissie voor de kandidaatstellingsprocedure voor de Tweede Kamer. Maar omdat dit een vertrouwelijk proces is, is deze informatie niet breder in het CDA gedeeld, zegt de partij. Overigens trok Van Lienden zich terug als kandidaat-Kamerlid.

Naast de kandidatencommissie is er bij het CDA ook een aparte integriteitscommissie. Die wist dus van niks. Volgens het partijbestuur verkeerde Van Lienden in de veronderstelling dat hij zijn "integriteitsvraag" bij de juiste commissie had gemeld. Het bestuur zegt ook dat Van Lienden deze informatie vanuit goede intenties heeft willen delen.