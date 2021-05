Oppositieleider Tichanovskaja: 'Blijf druk uitoefenen op Wit-Rusland'

De 26-jarige journalist en activist Protasevitsj werd zondag in de Wit-Russische hoofdstad Minsk gearresteerd, nadat het Ryanair-vliegtuig waarin hij zat onder Wit-Russische druk daarheen was omgeleid.

Volgens de Wit-Russische autoriteiten was een bommelding van de Palestijnse militante organisatie Hamas de reden van de omleiding. Hamas ontkent zo'n dreigmail te hebben gestuurd.

Vandaag meldt een Zwitserse e-maildienst dat de 'bommelding' pas is verstuurd nadat het Ryanair-toestel al was omgeleid. "We hebben geen geloofwaardig bewijs gezien voor de Wit-Russische beweringen", zegt het bedrijf Proton Technologies in een verklaring. Voor het Zwitserse bedrijf is privacy een belangrijk speerpunt.

De opgepakte Protasevitsj staat op de terroristenlijst van de Wit-Russische geheime dienst. Om die reden hangt hem een jarenlange celstraf boven het hoofd.

Sancties

Andere landen reageerden furieus op Protasevitsj' arrestatie. EU-landen willen snel economische sancties invoeren tegen Wit-Rusland.

Oppositieleider Tichanovskaja roept de EU op om daarbij heel gerichte keuzes te maken en zo vooral de bedrijven te raken die samenwerken met het regime van president Loekasjenko. "Zodat andere, kleine bedrijven buiten schot blijven en juist het regime de pijn voelt."

Presidentsverkiezingen

Net als Protasevitsj strijdt Tichanovskaja tegen het Wit-Russische regime. In augustus deed ze mee aan de presidentsverkiezingen, die officieel werden gewonnen door de zittende president Loekasjenko, maar waarvan Tichanovskaja de overwinning claimt. Er zou op grote schaal zijn gefraudeerd. Ook de EU erkent de officiële uitslag niet.

De verkiezingsuitslag leidde tot massale demonstraties van aanhangers van de oppositie. Minsk en andere Wit-Russische steden waren wekenlang het decor van protesten die veelal hardhandig werden neergeslagen.

Tichanovskaja zelf is Wit-Rusland kort na de verkiezingen ontvlucht. Ze verblijft nu in ballingschap in het aangrenzende Litouwen. Tichanovskaja heeft kinderen, die met haar in Litouwen wonen. Haar man, een bekende blogger en politicus, zit in de gevangenis.

NOS op 3 maakte tijdens de onrust rondom de verkiezingen in Wit-Rusland onderstaande video: