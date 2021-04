Weer pauze na zeldzame trombosemeldingen, wat weten we daarover?

Opnieuw zijn meldingen van de zeer zeldzame bijwerking van trombose en een laag aantal bloedplaatjes na vaccineren in het nieuws. Nu gaat het over het Janssen-vaccin en niet over AstraZeneca, waarmee in Nederland al wordt geprikt. Zijn de meldingen vergelijkbaar?

Nog geen week geleden besloot demissionair minister De Jonge mensen jonger dan 60 jaar niet meer te vaccineren met AstraZeneca, vanwege de zeer zeldzame bijwerking van trombose en een laag aantal bloedplaatjes. Vandaag besloot fabrikant Johnson & Johnson om leveringen van het Janssen-vaccin aan Europa tijdelijk stil te leggen, na meldingen van hetzelfde ziektebeeld.

Bij AstraZeneca is na onderzoek de bijsluiter geüpdatet; daarin wordt het ziektebeeld nu als zeer zeldzame bijwerking genoemd. Bij Janssen is er nu alleen sprake van meldingen. Een mogelijk verband wordt onderzocht.

Dat onderzoek wordt gedaan door het CDC, de Amerikaanse evenknie van het RIVM, de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het gaat om zes trombosegevallen, die zich voordeden bij vrouwen in de VS tussen de 18 en 48 jaar. Een van hen is overleden, een ander ligt in het ziekenhuis.

Een verband tussen deze meldingen en het Janssen-vaccin is dus (nog) niet vastgesteld. Bijna 7 miljoen Amerikanen zijn inmiddels ingeënt met het Janssen-vaccin, waarbij één prik volstaat voor immuniteit tegen het coronavirus.

Zeer zeldzaam

Bij AstraZeneca en de meldingen is er wel sprake van een mogelijk verband, zei het EMA vorige week. Op 4 april waren er wereldwijd 222 meldingen van het zeldzame ziektebeeld na vaccineren met AstraZeneca. De meldingen werden vooral gezien bij vrouwen onder de 60 jaar. In Europa en het Verenigd Koninkrijk zijn in totaal 34 miljoen vaccinaties gezet met het vaccin.

Volgens het EMA de kans op de zeer zeldzame bijwerking bij AstraZeneca 1 op 100.000. Bij Janssen is de kans momenteel, gelet op de zes bekende meldingen en de miljoenen gezette prikken, ongeveer 1 op 1 miljoen.

Ter illustratie: