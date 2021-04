EMA: mogelijk verband zeldzame trombose en AstraZeneca, voordelen vaccin wegen zwaarder

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft vandaag in een nieuw oordeel gemeld dat er een mogelijk verband is tussen de zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes en het AstraZeneca-vaccin. Dat is te lezen in een persbericht op de website. De gecombineerde problemen moeten als zeer zeldzame bijwerking in de bijsluiter worden gezet.

Volgens het EMA wegen de voordelen van het vaccin op tegen de nadelen.

Het EMA onderzocht de afgelopen dagen deze mogelijke bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin in meer detail. In Europa kregen enkele tientallen mensen last van de zeldzame combinatie kort nadat ze het vaccin toegediend hadden gekregen. In Nederland kreeg Bijwerkingencentrum Lareb vijf van zulke meldingen binnen. Er zijn in ons land inmiddels meer dan 400.000 prikken met het vaccin gezet.

Prikpauze in Nederland

Nederland heeft het vaccineren met AstraZeneca momenteel gepauzeerd bij mensen onder de 60 jaar vanwege de mogelijke bijwerkingen. Demissionair minister De Jonge zei vorige week het nieuwe oordeel van het EMA af te wachten totdat besloten wordt of het prikken eventueel wordt hervat.

De Gezondheidsraad komt volgens De Jonge morgen met een spoedadvies, waarvoor zij met medische experts zoals tromboseartsen hebben gesproken. Daarna wordt besloten hoe het verder gaat. "De GGD staat klaar om weer te gaan prikken. Veiligheid van vaccins moeten boven alle twijfel verheven zijn", schrijft De Jonge vandaag in een Facebookbericht.

Half maart stopte Nederland ook al tijdelijk met het vaccin na meldingen van tromboseklachten in het buitenland, specifiek ging het daarbij om zeldzame klachten uit Scandinavië. Het EMA zei kort daarna dat er geen aantoonbaar verband is tussen het AstraZeneca-vaccin en trombose in algemene zin.