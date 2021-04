Experts waarschuwen voor 'vaccin-hyperfocus': 'Risico kun je niet volledig uitsluiten'

Het besluit van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) om trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes als (zeer zeldzame) bijwerking toe te voegen aan de bijsluiter van het AstraZeneca-vaccin, heeft alle betrokken instanties op scherp gezet.

Bijwerkingencentrum Lareb bekijkt nu alle 30.000 meldingen van mogelijke bijwerkingen nog eens en is extra alert bij nieuwe meldingen. Verder zit ook het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) "erbovenop".

Volgens deskundigen is het goed dat er streng wordt gelet op mogelijke bijwerkingen, maar moet er wel gewaakt worden voor een 'hyperfocus' en is het zaak alles duidelijk in perspectief te plaatsen.

Vier goedgekeurde vaccins

In Nederland wordt er nu geprikt met de vaccins van farmaceuten Pfizer, Moderna en AstraZeneca. Later deze maand worden ook de eerste prikken gezet met het Janssen-vaccin. Wereldwijd zijn bij alle vaccins meldingen binnengekomen van tromboseklachten. Het Lareb onderzoekt nu of dat ook in Nederland is gebeurd; dinsdag wordt daarvan de uitkomst verwacht.

Van de klachten is niet duidelijk of ze iets te maken hebben met het vaccineren. Het is alleen duidelijk dat de klachten ná het vaccineren zijn ontstaan. Toch is het volgens de betrokken instanties belangrijk dat de meldingen goed onderzocht worden. "Ook al komt iets heel zelden voor, dan komt het toch voor. Daar moeten we bovenop zitten", zegt Agnes Kant, directeur van bijwerkingencentrum Lareb.