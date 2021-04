Johnson & Johnson stelt levering Janssen-vaccin in Europa uit

De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson, het moederbedrijf van coronavaccinproducent Janssen, stelt de uitrol van dat vaccin in Europa uit. Dat doet het bedrijf uit voorzorg vanwege meldingen over een mogelijke bijwerking.

De farmaceut zegt in een verklaring dat het besluit samen met de Europese gezondheidsautoriteiten is genomen. "We zijn op de hoogte van een uiterst zeldzame aandoening waarbij een klein aantal mensen bloedstolsels kregen in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes na toediening van ons covid-19-vaccin."

In de VS kregen zes vrouwen tussen 18 en 48 jaar de zeldzame vorm van trombose, nadat ze met het vaccin waren ingeënt. Daarom is daar een onderzoek gestart naar mogelijke bijwerkingen. In de VS zijn 6,8 miljoen doses van het vaccin gezet. Op advies van het CDC, de Amerikaanse evenknie van het RIVM, en medicijnwaakhond FDA, is daar nu een pauze ingelast voor het gebruik van het vaccin.

Ook het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) doet onderzoek naar de zeldzame trombosemeldingen na vaccinatie met Janssen in de VS.

Leveringen in Nederland

Gisteren zijn in Nederland de eerste Janssen-vaccins geleverd. Het gaat om 79.200 doses. Later deze maand zouden nog ongeveer 90.000 vaccins worden geleverd. In april, mei en juni zouden in totaal 3 miljoen doses van Janssen in Nederland beschikbaar komen. Het is nog onduidelijk of die leveringen worden beïnvloed door deze beslissing. Wat er gebeurt met de inmiddels geleverde vaccins is ook onduidelijk. Waarschijnlijk worden die vaccins nu niet gebruikt, zegt een woordvoerder van Janssen.

Eerder werd ook het prikken met AstraZeneca tijdelijk stilgelegd omdat er meldingen waren van de zeldzame combinatie van trombose met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA deed er onderzoek naar en concludeerde dat het zeldzame ziektebeeld een bijwerking is van het AstraZeneca-vaccin. Toch wegen volgens het EMA de voordelen van het vaccin op tegen de risico's.

In Nederland werd vervolgens besloten om mensen onder de 60 jaar niet meer in te enten met AstraZeneca.