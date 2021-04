VS stopt tijdelijk met Janssen-vaccin na zes trombosegevallen

De Verenigde Staten lassen een pauze in voor het gebruik van het Janssen-vaccin na zes meldingen van een zeldzame vorm van trombose. Dat gebeurt op advies van het CDC, de Amerikaanse evenknie van het RIVM, en medicijnwaakhond FDA. De ziekteverschijnselen die zijn gemeld doen sterk denken aan de zeldzame bijwerking van het Astra Zeneca-vaccin.

De twee diensten doen onderzoek naar de zes trombosegevallen, die zich voordeden bij vrouwen tussen de 18 en 48 jaar. Een van de vrouwen is overleden, een ander ligt in het ziekenhuis. Bijna zeven miljoen Amerikanen zijn inmiddels ingeënt met het Janssen-vaccin, waarbij één prik volstaat voor immuniteit tegen het coronavirus.

De mogelijke bijwerking, waarvan het verband met het vaccin niet is aangetoond, is volgens de gezondheidsautoriteiten uiterst zeldzaam. Ze benadrukken dat ze geen enkel risico willen nemen.

Totdat de onderzoeksresultaten bekend zijn, wordt een pauze ingelast. De federale overheid zal stoppen met het vaccineren met het Janssen-vaccin en de verwachting is dat staten en andere aanbieders van vaccins zullen volgen.

Ook in Europa meldingen

Nederland heeft meer dan 11 miljoen doses besteld van het Janssen-vaccin, dat deels in Leiden is ontwikkeld. Gisteren kwam de eerste partij van het middel aan in Nederland. In eerste instantie wordt vooral het ziekenhuispersoneel ermee ingeënt.

In Europa zijn enkele meldingen van tromboseklachten na het ontvangen van een Janssen-prik gemeld, maar ook daarvan moet nog worden vastgesteld of het daadwerkelijk om een bijwerking gaat.

Bekende bijwerking van AstraZeneca

Er zijn in Nederland ook minstens acht meldingen van een zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes na het ontvangen van het vaccin van AstraZeneca. Daarop besloot het kabinet dat middel alleen nog aan 60-plussers toe te dienen, tot onbegrip van onder meer huisartsen.

Het Europees Medicijnagentschap heeft geoordeeld dat de voordelen van het vaccin opwegen tegen de bijwerkingen. De kans op de zeer zeldzame bijwerking van het AstraZeneca-vaccin is waarschijnlijk kleiner dan 1 op 100.000.