Wat is kans op bijwerking en gaat Nederland weer AstraZeneca prikken?

Zijn er bepaalde groepen die meer risico lopen?

De meeste meldingen van het zeldzame ziektebeeld komen voor bij mensen onder de 60 jaar. Ook komen de bijwerkingen vooral voor bij vrouwen.

Maar dat betekent niet dat deze groep specifiek risico loopt, zegt een woordvoerder van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Er zijn namelijk ook meer vrouwen met AstraZeneca gevaccineerd: 60 procent van de gevaccineerden is vrouw.

Ook het gebruik van de anticonceptiepil, die trombose als bijwerking heeft, heeft waarschijnlijk niets te maken met de zeldzame bijwerking van het vaccin, zei het EMA vanmiddag.

Er is nog niet genoeg informatie over specifieke risicofactoren om uitspraken te doen over de voor- en nadelen van het vaccin voor bepaalde doelgroepen. Daarom wordt het onderzoek voortgezet.

In het Verenigd Koninkrijk is nu besloten om mensen onder de 30 jaar een alternatief aan te bieden voor AstraZeneca. In het land kwamen 79 meldingen van de zeldzame bijwerkingen binnen. 19 mensen zijn overleden. Van hen waren er drie jonger dan 30. In het VK zijn tot nu toe 20 miljoen prikken van AstraZeneca gezet.