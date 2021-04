Vier op de tien 60-plussers zien prik met AstraZeneca niet meer zitten

De beslissing om vanwege gezondheidsriciso's mensen onder de 60 jaar niet meer te vaccineren met AstraZeneca lijkt ook effect te hebben op oudere Nederlanders. Meer dan vier op de tien 60-plussers (42 procent) die nog gevaccineerd moeten worden, hebben geen behoefte meer aan deze specifieke prik. 55 procent is nog wel bereid AstraZeneca te nemen.

Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van NOS. De vaccinatiebereidheid met AstraZeneca staat in schril contrast met die voor de andere beschikbare vaccins. 92 procent van de 60-plussers is bijvoorbeeld bereid om een prik met Pfizer te krijgen.

Ook bij de jongere leeftijdsgroepen is Pfizer het meest gewilde vaccin. Maar ook Moderna en het vaccin van Janssen, dat deze week voor het eerst in Nederland wordt geleverd, hebben in alle leeftijdsgroepen een draagvlak van ten minste 75 procent.

Zelf kiezen

Bijna zes op de tien Nederlanders (58 procent) zouden dan ook graag zien dat zij zelf kunnen kiezen met welk vaccin zij worden ingeënt. Nu bepaalt het kabinet welke groep voor welk vaccin in aanmerking komt.

Huisartsen in Rotterdam lieten al weten dat zij zich grote zorgen maken over het grote aantal afzeggingen van prikafspraken waarmee zij te maken hebben.

Het kabinet besloot vorige week het AstraZeneca-vaccin niet meer toe te dienen aan mensen onder de 60, na de ontdekking van een bijwerking, namelijk de zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes. Omdat die vooral lijkt op te treden bij 60-minners, geldt de stop alleen voor die groep.

Jongeren meest vaccinatiebereid

Opvallend in het onderzoek van I&O Research is dat de berichten over de bijwerking en de daaropvolgende kabinetsmaatregel geen invloed hebben op de vaccinatiebereidheid als geheel. Van de Nederlanders die nog niet gevaccineerd zijn, geeft driekwart aan dat zeker (55 procent) of waarschijnlijk (20 procent) van plan te zijn.

Onderzoeker Milan Driessen van I&O Research geeft aan dat mensen de vaccins afzonderlijk beoordelen. "Hoewel het vertrouwen in het vaccin van AstraZeneca tanende is, geldt dat blijkbaar niet voor vaccinaties in het algemeen."

De groep onder de 65 die het vaakst van plan is om zich te laten vaccineren, is die tussen de 18 en 24. Dat is ook de categorie die volgens eerder onderzoek mentaal het meest gebukt gaat onder de lockdown.