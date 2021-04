Rotterdamse huisartsen luiden noodklok over 'gedoe' met AstraZeneca

Huisartsen in Rotterdam zijn de wanhoop nabij. Uit angst voor bijwerkingen van het vaccin van AstraZeneca zeggen steeds meer 60-plussers hun prikafspraak af. En al het extra werk dat dit met zich meebrengt, maakt Rotterdamse huisartsen moedeloos, zo blijkt uit een rondgang van de regionale omroep Rijnmond.

Het kabinet besloot gisteren om het AstraZeneca-vaccin niet meer toe te dienen aan mensen onder de 60. Aanleiding was de nieuwe ontdekking van een bijwerking, namelijk de zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes. Omdat die bijwerking vooral lijkt op te treden bij 60-minners, legt het kabinet de vaccinatiestop alleen aan die groep op.

Maar een aanzienlijk aantal mensen ouder dan 60 blijkt bezorgd te zijn en zegt nu hun afspraak voor hun AstraZeneca-vaccinatie af. Daardoor blijven veel vaccins liggen, ziet ook Martine Uil. Zij is huisarts in Rotterdam-Charlois. "We hebben deze week een en al afzeggingen gekregen vanuit de 60-plussers, ik denk wel de helft."

Shakib Sana, huisarts in Delfshaven en bestuurslid van de regionale tak van huisartsenvereniging LHV, herkent zich in die woorden. "We hadden gehoopt op een opkomst van 80 tot 90 procent, maar die zakt tot tussen de 30 en 40 procent. En dat ook nog eens in de achterstandswijken, waar suikerziektes, diabetes, longziektes en obesitas veel meer aanwezig zijn. Die mensen hebben al een informatiekloof, moeite om bepaalde informatie goed tot zich te krijgen en twijfel over vaccins. Door op deze manier twee keer op de pauzeknop te drukken is het vertrouwen bij die mensen helemaal tenietgedaan."