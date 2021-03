Kwestie-Ollongren roept vragen op over quarantaine en digitaal vergaderen

Het korte antwoord is: Ollongren hoefde niet in quarantaine. De minister had zich, net als andere leden van het demissionaire kabinet, laten testen nadat maandag bekend was geworden dat hun collega, staatssecretaris Keijzer, corona heeft. Keijzer was afgelopen vrijdag aanwezig bij de ministerraad.

Daar hebben de bewindspersonen naar eigen zeggen anderhalve meter afstand van elkaar gehouden. Daarom vallen de collega's van Keijzer in de categorie 'overige contacten': contacten met wie ze langer dan een kwartier in een ruimte heeft gezeten, op meer dan anderhalve meter afstand.

Preventief testen

Volgens de richtlijnen van het RIVM hoeven zulke contacten niet in quarantaine. Wel wordt hun aangeraden om zich na vijf dagen te laten testen, "ook als zij geen klachten hebben". Als ze wél klachten hebben, moeten ze overigens wel thuisblijven.

Ollongren en haar collega-bewindslieden hebben zich in navolging van dat RIVM-advies preventief laten testen. Toen Ollongren vanmorgen in het Tweede Kamergebouw was voor de formatiegesprekken van vandaag, bleek dat haar testuitslag positief was. Ze had geen klachten en kon volgens de richtlijnen dus gewoon aan het werk.

Haar voormalige collega-verkenner Jorritsma benadrukte na afloop dat ze zich in hun verkennende gesprekken met fractievoorzitters hebben gehouden aan de coronamaatregelen: