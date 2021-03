Notities Ollongren zichtbaar, 'positie Omtzigt, functie elders'

Verkenner Kajsa Ollongren (D66) heeft vanmorgen toen ze het Binnenhof verliet per ongeluk interne notities uit de kabinetsformatie aan de camera's getoond. Ze had de stukken onder haar arm toen ze vertrok, omdat ze positief was getest op corona.

Op de uitvergrote foto van het ANP is onder het kopje "positie Omtzigt" te lezen: "functie elders". CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, de nummer twee op de lijst die de toeslagenaffaire boven tafel kreeg, zit overspannen thuis. Verder is te lezen: "linkse partijen houden elkaar niet echt vast".

Ook staat er: "meerderheid Eerste Kamer voor niemand een must" en iets over de onderhandelingsstijl van CDA-leider Wopke Hoekstra en zijn mogelijke positie in het nieuwe kabinet. Over de mogelijkheid van een minderheidskabinet is opgeschreven: "weinig echt enthousiasme / geringe steun".