Ministerraad gaat voorlopig alleen digitaal vergaderen

Vergaderingen van het kabinet zijn voorlopig digitaal. Dat heeft premier Rutte besloten omdat er de afgelopen dagen coronabesmettingen zijn geconstateerd bij staatssecretaris Keijzer en minister Ollongren.

De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat de ministerraad volgens coronarichtlijnen kan worden gehouden. "Maar uit voorzorg is besloten om vergaderingen van de ministerraad voorlopig via communicatietechnologie te laten plaatsvinden." De volgende ministerraad is morgen. De afgelopen tijd werd de ministerraad al gehouden in een grotere zaal dan normaal.

Minister Ollongren kreeg vanochtend haar positieve testuitslag. Ze had zich gisteren laten testen, omdat ze afgelopen vrijdag samen met staatssecretaris Keijzer de ministerraad had bijgewoond.

Daarna kregen aanwezigen het advies zich na vijf dagen ook te laten testen. Woordvoerders meldden vanochtend dat veel bewindslieden negatief zijn getest, onder wie premier Rutte. Eventuele andere positieve uitslagen zijn niet bekend.

Formatie

Ollongren was toen ze haar uitslag kreeg in het gebouw van de Tweede Kamer. Ze zou vandaag als verkenner samen met Annemarie Jorritsma gesprekken voeren met VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag. Of die gesprekken ook worden omgezet naar digitale bijeenkomsten, wist Jorritsma vanochtend nog niet,

Het was de bedoeling dat de verkenners uiterlijk volgende week dinsdag hun verslag klaar zouden hebben, maar Jorritsma heeft er een hard hoofd in of dat gaat lukken: "Dit gaat natuurlijk wel wat vertraging opleveren."