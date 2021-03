Wekdienst 18/3: Laatste stemmen geteld • Lijsttrekkers gekozen partijen bijeen

Goedemorgen! Vandaag worden de laatste stemmen geteld en komen alle gekozen lijsttrekkers samen in de Tweede Kamer.

We beginnen met het weer. Vanochtend komen in het oosten nog enkele opklaringen voor. Verder overheerst vandaag de bewolking en vallen verspreid enkele buien. Het wordt daarbij 6 tot 8 graden. Morgen is het op een bui in het oosten na droog met ruimte voor de zon. Ook het weekend verloopt meest droog, maar wel met koude nachten.