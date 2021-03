Pijnlijke verliesrekening voor links: sociaaldemocratie verliest een derde

Klaver kreeg juist voor de voeten geworpen dat hij de onderhandelingen over deelname aan Rutte-III had afgebroken vanwege onenigheid over een hypothetische nieuwe vluchtelingendeal. In de jaren daarna liet GroenLinks regelmatig doorschemeren wel in een volgend kabinet te willen zitten.

Onder meer in de coronacrisis leidde dat tot vragen of GroenLinks wel kritisch genoeg was op het kabinet. De partij levert nu bijna de helft in. Een kwart van de kiezers die de vorige keer nog op GroenLinks stemde is overgelopen naar D66. Van één ding zijn die kiezers bijna zeker: dat de partij waarop zij nu gestemd hebben wel in het komende kabinet zit.