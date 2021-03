'Verdwenen' president Magufuli van Tanzania (61) overleden

President John Magufuli van Tanzania, die al ruim twee weken niet in het openbaar was verschenen, is op 61-jarige leeftijd overleden. Dat heeft vicepresident Samia Suluhu bekendgemaakt op de staatstelevisie. Magufuli overleed aan hartcomplicaties.

Magufuli overleed in een ziekenhuis in Dar es Salaam, de grootste stad van het land. De president was sinds eind februari niet meer in het openbaar gezien, wat tot speculaties over zijn toestand leidde. De populistische leider, die bekendstond als coronascepticus, was normaal gesproken namelijk niet van de staatstelevisie weg te slaan.

Bij Tanzanianen ging dan ook het gerucht dat Magufuli, die sinds 2015 president was, door het coronavirus was getroffen. Onder meer politici van de oppositie stelden dat de president besmet was geraakt. Eind vorige week ontkenden de Tanzaniaanse autoriteiten nog dat Magufuli iets mankeerde - de president was volgens hen gewoon aan het werk.

In Tanzania zijn twee weken van nationale rouw afgekondigd.