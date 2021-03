Waarschijnlijk 17 partijen in de Tweede Kamer, even hoog aantal als recordjaar 1918

Bij1-lijsttrekker Sylvana Simons reageert via Instagram: "Laten we hopen dat de ene zetel, waar ik ontzettend blij mee ben, er meer worden." Ze begeleid haar bericht met de hashtag #RevolutieBij1. BBB-leider Caroline van der Plas, die naar eigen zeggen "gigablij" is, noemt haar partij een dark horse, omdat BBB volgens haar door velen weinig kans werd toegedicht.

Dan zijn er nog partijen die de afgelopen weken in één of meerdere peilingen op een zetel stonden, maar niet terugkomen in de exitpoll. Femke Merel van Kooten-Arissen van Splinter houdt daarom hoop op een goede afloop. "Het kan nog alle kanten op gaan, maar het is jammer dat we niet al in de exitpoll staan." Richard de Mos van Code Oranje heeft nog niet gereageerd, maar deelt op Twitter berichten van aanhangers die de partij in de exitpoll missen.

Naoorlogs record

Vooraf werd al rekening gehouden met een versplintering van het parlement. Een naoorlogs recordaantal van 37 partijen deed mee aan de verkiezingen. Twintig partijen stonden in heel Nederland op het stembiljet, de overige zeventien in slechts een deel van de twintig kieskringen, omdat niet overal aan de voorwaarden was voldaan.

Met 17 partijen in de Kamer wordt het record van de Tweede Kamerverkiezingen van 1918 geëvenaard. Toen kwamen maar liefst tien partijen voor het eerst in de Kamer, het hoogste aantal sinds de grondwetsherziening van 1848, die wordt gezien als het begin van de huidige parlementaire democratie in Nederland.