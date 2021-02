Recordaantal van 37 partijen op het stembiljet

Er doen 37 partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Dat is een naoorlogs record. Na dinsdag zijn er nog vier partijen afgevallen: Zorgend Nederland, Healthy Earth, Evert!, De Jongeren Partij.

De Kiesraad heeft ze afgewezen, omdat ze bijvoorbeeld onvoldoende steunverklaringen hadden verzameld.

De eerste twintig partijen staan in heel Nederland op het stembiljet. Bovenaan staan de partijen die nu al in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. De volgorde is bepaald op basis van het aantal stemmen dat ze bij de vorige verkiezingen haalden.

Daarna volgen partijen als Bij1 van Sylvana Simons, de Forum voor Democratie-afsplitsing JA21, het pro-Europese Volt en de door de islam geïnspireerde partij Nida. Ook die staan in alle twintig kieskringen op de lijst.