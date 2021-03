Coronacrisis houdt attractieparken al jaar in de greep: 'Wij kunnen veilig open'

De heropening, eind mei vorig jaar, was "heel erg zoeken". Bij de hoofdvoorstelling werd de helft van alle stoelen weggehaald. Een lichtpuntje was dat het Dolfinarium door het instellen van verplichte looproutes veel heeft geleerd over hoe bezoekers door het park worden geleid. "Dat was waardevol."

"Qua capaciteit moesten we zoeken naar de grens. Volgens het protocol mochten we 4000 mensen binnenlaten, maar we kozen voor duizend en later nog minder. Als een zeeleeuw naar voren komt, willen mensen dat toch even van dichtbij bekijken. Dan kan het te druk worden."

Tiebot hoopt in april weer open te kunnen, maar is voorzichtig met hopen. "Als de binnenruimtes dicht moeten blijven, moeten we ons afvragen of we de bezoeker voldoende kunnen bieden. Ook het openen van het terras maakt een groot verschil."