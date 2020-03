Dit was de dag dat Nederland 'een patiënt' werd

Het kan dus goed zijn dat er de komende periode nieuwe maatregelen bij komen, zegt politiek verslaggever Ron Fresen. "Maar één ding is wel duidelijk: dit kabinet kiest niet voor de lijn zoals je die bijvoorbeeld in andere landen ziet, die van: grote stappen, snel thuis. Het kabinet houdt ondanks alle kritiek vast aan de gekozen aanpak: van dag tot dag bekijken hoe de verspreiding van het virus zich ontwikkelt, en dan datgene doen wat daarbij past."

Vliegverbod en 'beurskrach'

Andere landen kozen wel voor 'grote stappen'. In België en Portugal wordt vanaf maandag geen les meer gegeven op scholen. Ook de cafés en restaurants bij onze zuiderburen sluiten hun deuren, tot zeker 3 april.

President Trump voert een inreisverbod in voor 26 Europese landen, waaronder Nederland. Dat betekent dat Nederlanders een maand lang niet naar de Verenigde Staten mogen vliegen. Door het vliegverbod (en de algemene zorgen over het coronavirus) verkochten beleggers massaal hun aandelen, wat voor de de AEX-index op de Amsterdamse beurs resulteerde in de slechtste beursdag in ruim dertig jaar.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor de VS inmiddels gewijzigd van groen naar oranje: 'alleen noodzakelijke reizen'. Ook het reisadvies voor Madrid is aangepast. De regio rondom de Spaanse hoofdstad kent veel corona-besmettingen. Daarom adviseert Buitenlandse Zaken daar alleen heen te reizen als dat strikt noodzakelijk is.

'Schrikbarende cijfers'

Hetzelfde blijft gelden voor heel Italië. Voor sommige delen, vooral in de regio Lombardije, blijft een negatief reisadvies van kracht. In Italië kwamen er vandaag meer dan 2500 besmettingsgevallen bij. Het dodental staat er op 1016, gisteren was dat nog 827. Correspondent Mustafa Marghadi noemde de cijfers op NPO Radio 1 "schrikbarend". Overigens zijn inmiddels ook 1258 Italianen genezen verklaard.

Tot slot: in China, waar de corona-pandemie begon, lijkt de piek inmiddels juist voorbij. In heel het land kwamen er sinds gisteren vijftien besmettingen bij, waarvan zes geïmporteerd uit het buitenland. Het coronavirus heeft in China nu aan 3169 mensen het leven gekost, In totaal raakten 80.793 besmet, van wie bijna 80 procent is hersteld.

Terugkijken op de donderdag? Dit zijn vijf video's die de dag samenvatten: Over het dagelijks leven in Rome, de reactie van het koningspaar op de situatie, reizigers op Schiphol, president Trump en KLM topman Elbers.