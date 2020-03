Kamer is kritisch over het openhouden van scholen ondanks coronavirus

Partijen in de Tweede Kamer vragen zich af waarom scholen in ons land openblijven, nu het kabinet wel andere maatregelen neemt in de bestrijding van het coronavirus.

PVV, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, 50Plus, Denk en PvdA denken dat scholen beter dicht kunnen. Nu dat niet gebeurt is het volgens PvdA-leider Asscher "een grote verantwoordelijkheid voor het kabinet om te bewijzen dat wij het beter weten dan de landen om ons heen". Ook Forum-leider Baudet denkt dat ons land beter "het zekere voor het onzekere" kan nemen.

PVV-leider Wilders noemt het openhouden van scholen "onverantwoord" en "spelen met mensenlevens". Onder meer in Italië en Denemarken blijven scholen wel dicht.

De VVD vindt juist dat het kabinet "een goede balans" heeft gevonden. Zieke leerlingen moeten thuisblijven, maar door hele scholen te sluiten kunnen ouders misschien niet werken, terwijl ze heel hard nodig zijn. "Bovendien schaart het onderwijs zich achter het besluit" aldus VVD-Kamerlid Veldman.

Zorgen over zorgcapaciteit

Grote zorgen zijn er verder in de Kamer over de zorg en of die - nu het aantal besmettingen toeneemt - alles wel aankan. Zijn er wel genoeg mondkapjes, andere beschermingsmiddelen, is er genoeg personeel?

PVV-leider Wilders : "Er zijn te weinig plekken op de intensive care. Waarom is er niet nu al geregeld dat er voldoende capaciteit is?" Wilders verwijst naar Italië waar te veel patiënten en te weinig plekken zijn en artsen moeten "kiezen wie ze gaan helpen". "We moeten dit nu gaan regelen."

Economische schade beperken

Ook vragen Kamerleden zich af wat het kabinet doet om de schade voor de economie zo beperkt mogelijk te houden. Minister Hoekstra zei eerder vanmiddag dat het kabinet "alles zal doen om schade van de impact van het virus op de economie zo veel mogelijk te beperken". Zo nodig kunnen de financiële buffers daar helemaal voor gebruikt worden: er zou tot 60 procent van de staatsschuld kunnen worden uitgegeven. Omgerekend zou het om 90 miljard euro kunnen gaan.

Kamerleden willen meer weten over de specifieke maatregelen die het kabinet zou kunnen nemen.

Vrijwel de hele Kamer noemt het goed dat het kabinet vandaag met maatregelen kwam, maar er leven veel vragen. Ook is er begrip voor het gevoel van burgers dat maatregelen aan de late kant komen. "Liever te veel doen dan te weinig en te laat" zei GroenLinks-leider Klaver. Volgens ChristenUnie-voorman Segers kan de communicatie beter, door bijvoorbeeld dagelijks een persconferentie te houden.

Het debat is nog bezig. Straks zijn premier Rutte en de ministers Bruins (Zorg) en Grapperhaus (Veiligheid) aan de beurt om antwoorden te geven.

Volgens Geert Wilders van de PVV speelt het kabinet met mensenlevens door de scholen open te houden.