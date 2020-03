Nieuwe corona-maatregelen: dit betekenen ze voor jou

Het kabinet neemt verscherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland in te dammen. Van sommige maatregelen gaat iedereen iets merken, andere gelden allen voor specifieke groepen of gebieden. Alles is zonder tegenbericht geldig tot 1 april.

Iedereen

Voor alle Nederlanders geldt: werk zoveel mogelijk thuis en vermijd grote groepen. Ook moet het bezoeken van kwetsbare ouderen en zieken door iedereen worden beperkt.

De eerdere maatregelen blijven ook van kracht: dus geen handen schudden, je handen vaak en goed wassen, hoesten in de binnenkant van je elleboog en het gebruik van papieren zakdoeken.

Iedereen met klachten

Mensen die verkoudheidsklachten hebben en dus hoesten, keelpijn of koorts hebben, moeten thuisblijven. Ook moeten ze sociaal contact met anderen vermijden.

Bellen met de huisarts hoeft alleen als de klachten erger worden.

Kwetsbaren

Voor kwetsbare mensen (zoals ouderen en zieken) met een lagere weerstand wordt afgeraden om nog met het openbaar vervoer te reizen. Ook geldt voor deze groep dat ze grote bijeenkomsten moeten mijden.

Het is niet precies te zeggen vanaf welke leeftijd iemand meer risico loopt. Dit heeft natuurlijk vooral te maken met zijn of haar gezondheid. Over het algemeen lopen mensen vanaf 65 jaar wat meer risico, maar zijn vooral tachtigplussers kwetsbaar.

Brabanders

Inwoners van Noord-Brabant moeten nog steeds hun sociale contacten zoveel mogelijk beperken. Er volgen bovendien op een later moment nog nieuwe strengere maatregelen die alleen voor Brabanders gelden.

Evenementen

Het is verboden om bijeenkomsten met meer dan 100 personen te houden. Alle evenementen die al gepland stonden, moeten worden afgelast. Ook bedrijven mogen geen grote bijeenkomsten meer houden.

De maatregel geldt onder andere voor musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Inmiddels hebben het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum de deuren tot eind maart gesloten. Ook veel kerkdiensten vinden voorlopig niet plaats. De Marathon van Rotterdam wordt uitgesteld.

Scholen

Scholen en kinderopvang kunnen gewoon openblijven. Volgens het kabinet en RIVM lopen jongeren en kinderen niet het meeste risico en zouden scholen vrij moeten blijven van besmettingen omdat iedereen met klachten thuis moet blijven. Bovendien zou het thuis laten blijven van alle kinderen een te grote impact hebben op de economie omdat ook veel ouders dan thuis moeten blijven.

Alleen voor hogescholen en universiteiten geldt iets anders: zij worden opgeroepen het onderwijs tijdelijk alleen online te gaan aanbieden.

Zorgmedewerkers

Voor iedereen die werkt in de medische sector wordt gevraagd alleen bij verkoudheidsklachten en koorts thuis te blijven. Hiermee wordt voorkomen dat te veel medewerkers niet naar hun werk komen, in een tijd dat ze juist hard nodig zijn.

Bekijk hieronder hoe minister Bruins deze maatregelen aankondigde.