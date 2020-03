Waarom niet bekend is hoeveel Nederlanders er besmet zijn met het coronavirus

Hoe weten we dan hoe het virus zich verspreidt in Nederland?

Volgens De Gouw is vooral relevant om te weten wáár in Nederland het virus opduikt, zodat daar maatregelen genomen kunnen worden. Sinds begin februari worden in 42 huisartsenpraktijken, verspreid over heel Nederland, iedereen met griep of luchtwegklachten getest op corona. Tot dusver heeft alleen een huisarts uit Eindhoven iemand positief getest.

"Dat geeft aan dat het virus nog niet vrij aan het circuleren is, en dat vinden wij prettig", zegt De Gouw. "Om die reden zien wij ook geen reden om in andere provincies dan Brabant, waar wel meer besmettingen met onbekende bron zijn, strengere maatregelen te nemen."

Daarnaast wordt dus iedereen die voldoet aan de criteria getest (met uitzondering van de huisgenoten) en in ziekenhuizen gebeurt dat standaard bij patiënten met een longontsteking. Deze drie manieren samen geven volgens De Gouw voldoende een beeld van hoe het virus zich in Nederland verspreidt. Daaruit blijkt dus dat er met name in Noord-Brabant verspreiding is. Het RIVM benadrukt vooral dat de aantallen die dagelijks worden gemeld nog te klein zijn om een trend uit af te leiden.

In Brabant was extra onderzoek, wat weten we over het virus daar?

Ook nog niet zoveel. Het RIVM heeft het afgelopen weekend een steekproef gehouden onder ruim duizend medewerkers en 200 patiënten in Brabants ziekenhuizen die klachten hadden. 4 procent van de medewerkers en 9 procent van de patiënten bleek het virus te hebben.

Maar volgens het RIVM was de steekproef slechts een "thermometer", om te weten of er meer aan de hand is in deze regio. Dat is dus het geval, maar ook daar kunnen nog geen grote conclusies uit getrokken worden. Ook De Gouw benadrukt dat nader onderzoek nog zal moeten uitwijzen of het virus zich vooral verspreid heeft in enkele Brabantse ziekenhuizen of dat het percentage besmette mensen in heel Noord-Brabant hoog ligt.

Wat gebeurt er met mensen die weer beter zijn?

Die worden voorlopig nergens gemeld, omdat mensen dat niet hoeven te doen. De cijfers van het RIVM zullen daardoor alleen stijgen. Het aantal betermeldingen wordt er niet weer van afgetrokken.

"Als mensen beter zijn, blijkt dat uit meerdere tests dat ze de dag na de laatste klachten het virus niet meer bij zich dragen. Dus niet meer besmettelijk zijn", zegt De Gouw. "Als je een dag zonder klachten bent, mag je weer doen wat je wilt."

"We proberen het echt voor elkaar te krijgen", zei Jaap van Dissel, hoofd Infectieziekten van het RIVM, gisteren in de Tweede Kamer, maar vanwege de enorme drukte bij het RIVM is dat nog niet gelukt. Binnenkort hoopt het RIVM daar dus verandering in te brengen.